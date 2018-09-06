Трамп начал "охоту" на автора статьи в New York Times о тайном сопротивлении в Белом доме

Американский президент требует от газеты «в интересах национальной безопасности» немедленно разоблачить имя чиновника, который написал статью о том, как члены его команды противодействуют ему.

Президента Дональда Трампа и его помощников разозлила анонимная статья американского чиновника о существовании тайного «движения сопротивления» в Белом доме, которое со всех сил пытается сорвать наиболее опасные порывы «аморального» американского лидера.

Как пишет Washington Post, в Белом доме началась сумасшедшая "охота" на автора статьи, опубликованной в New York Times, который утверждает, что сам тоже принадлежит к тайным «повстанцам» в правительстве и пытается защитить США от их лидера.

Скандальная статья появилась на следующий же день после публикации книги известного американского журналиста Боба Вудварда под названием «Страх», в которой члены администрации Трампа говорили о «сумасшедшей» атмосфере в Белом доме. Вместе статья и книга стали громом для Америки, который выставляет президента страны угрозой для нее же. Это усилило паранойю Трампа, который и так не доверяет своему окружению.

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Трамп отреагировал на статью в New York Times «вулканической» яростью и был "совершенно взбешен». Он считает ее поступком измены и проявлением нелояльности. При этом, как Washington Post сказали источники, американский президент подозревает, что автор – кто-то из команды по национальной безопасности или Департамента юстиции.

Сам Трамп на своей странице в Twitter написал, что если «бесхребетное анонимное лицо действительно существует, газета должна из соображений национальной безопасности немедленно выдать его или ее правительству!».

Анонимный чиновник на страницах New York Times написал, что члены администрации недовольны тем, как президент США действует "во вред здоровью нашей республики». В Белом доме даже перешептываются о том, чтобы воспользоваться 25-й поправкой, которая позволяет устранить Трампа с поста. Однако, большинство чиновников в Вашингтоне считают, что лучше еще два года сдерживать импульсивного президента, чем доводить ситуацию до конституционного кризиса.

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Публикация этой статьи стала настоящим потрясением для Западного крыла, где началась разъяренная игра в догадки. Пораженные помощники президента отменили все встречи и устроили собрание за закрытой дверью, чтобы придумать стратегию ответа. Они также взялись анализировать закономерности в языке автора статьи, чтобы вычислить его или хотя бы сузить круг подозреваемых.

«Проблема для президента в том, что на эту роль подходит очень много людей. Нельзя свести все подозрения на кого-то одного. Все стараются, но это невозможно», - сказал изданию неназванный чиновник из администрации.

В переписке помощников Трампа постоянно звучит одна и та же фраза: «Спящие клетки проснулись».

«Это будто в фильме ужасов, когда все понимают, что звонок на самом деле был сделан изнутри дома», - сказал Washington post бывший чиновник Белого дома, который поддерживает связи с коллегами.

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Жесткость и анонимность статьи беспрецедентны за всю современную историю президентства.

«Для кого-то приближенного к Белому дому информация, что существует тайная группа сопротивления, которая не позволяет президенту США делать иррациональные и опасные поступки, - это момент потрясения», - сказал историк Дуглас Бринкли.

«Это то, что все мы поняли еще в первый день. Именно поэтому, по моему мнению, все мы уговаривали хороших людей в окружении президента остаться», - сказал сенатор от штата Теннесси, республиканец Боб Коркер.