New York Times: В Белом доме действует тайная «группа сопротивления» Трампу

Анонимный член администрации американского президента написал в New York Times о своей работе, нацеленной сдержать импульсивного босса.

Вся команда в Белом доме работает на президента Дональда Трампа. Однако, внутри администрации существует специальная группа чиновников, работа которых заключается в том, чтобы сорвать или сдержать наиболее сокрушительные планы американского лидера.

New York Times опубликовало статью, написанную чиновником Белого дома на условиях анонимности. Издание поясняет, что имя автора широко известно, а сам он занимает влиятельную должность. Раскрытие его имени может иметь политические последствия, поэтому статья публикуется анонимно.

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Неназванный чиновник написал, что Дональд Трамп предстал перед испытанием для своего президентства, с которым не сталкивался ни один американский лидер в современной истории.

Это произошло не только из-за расследования специального представителя Департамента юстиции о вмешательстве России в выборы или сильное разделение Америки из-за лидерства Трампа. Дело даже не в том, что Республиканская партия может потерять контроль над Палатой представителей и уступить место оппозиции, одержимой идеей свергнуть президента.

Дилемма, которую он не до конца понимает, заключается в том, что много важных чиновников в его же собственной администрации усердно работают изнутри над тем, чтобы подорвать часть его повестки дня и обуздать худшие склонности своего босса.

«Я это знаю наверняка. Я один из них», - пишет анонимный чиновник.

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Он подчеркивает, что речь идет не о народном «сопротивлении» левых. Чиновники, которые противодействуют Трампу, хотят, чтобы администрация добилась успеха, и считают, что много ее политических инициатив уже сделали Америку более безопасной и процветающей. Однако, они убеждены, что прежде всего, у них есть долг перед страной. А президент США продолжает своими действиями «вредить здоровью нашей республики». Именно поэтому многие чиновники, которых назначил Трамп, занимаются сохранением американских демократических институтов и препятствованием его губительным порывам, пока он не покинет свою должность.

Автор пишет, что в корне проблемы – безнравственность президента. Любой, кто работает с ним, хорошо знает, что он не привязан к каким-либо первоочередным принципам, которые бы определяли его способ принятия решений. Несмотря на то, что Трамп был избран президентом от Республиканской партии, консервативные идеи ему не близки. Его не интересует свобода рынка, свобода мышления и свобода народа. В лучшем случае он вспоминал эти идеалы, когда читал по бумажке. В худшем – он открыто их атаковал. В придачу к его агрессивной неприязни к прессе, которую он считает «врагом народа», порывы американского президента в целом нацелены против торговли и демократии.

«Не поймите неправильно. Есть и светлые пятна, которые почти невозможно заметить в потоке постоянного негативного освещения работы администрации. Это эффективная дерегуляция, историческая налоговая реформа, укрепление армии и тому подобное. Но все эти успехи были достигнуты вопреки, а не благодаря лидерству импульсивного, конфликтного, мелочного и неэффективного президента», - пишет американский чиновник.

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От Белого дома до исполнительных департаментов и агентств – ключевые чиновники в частных беседах признают свое ежедневное разочарование в действиях и заявлениях главнокомандующего США. Большинство из них пытаются изолировать свою работу от его капризов. Встречи с ним часто отклоняются от темы и становятся неконтролируемыми. Он повторяет снова и снова тирады, а его импульсивность приводит к принятию плохо обдуманных, необоснованных и порой безрассудных решений, от которых стоит отказаться.

«Буквально трудно сказать, изменит ли он свое мнение в следующую минуту», - пожаловался автору другой американский чиновник, раздраженный недавней встречей в Овальном кабинете, на которой президент отказался от важного решения, принятого им же неделю назад.

Такое нестабильное поведение было бы более вредным, если бы не неизвестные герои в Белом доме. СМИ выставляют злодеями некоторых его помощников. Но именно эти люди могли бы рассказать, как сдержали кучу плохих решений в Западном крыле Белого дома. Хотя иногда им это и не удается.

«В такую хаотическую эру это может и не успокоит никого, но американцам следует знать, что в Белом доме есть «взрослые люди». Мы хорошо понимаем, что происходит. И мы изо всех сил стараемся поступать правильно, когда Дональд Трамп делает наоборот», - пишет автор.

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По его словам, в результате в США существует «двухуровневое» президентство. Можно для примера взять внешнюю политику. Публично и частно президент Дональд Трамп демонстрирует симпатию к автократам и диктаторам, таким как Владимир Путин в России и Ким Чен Ын в КНДР. Он не очень ценит те связи, которые объединяют Вашингтон с демократическими союзниками-единомышленниками.

Внимательные обозреватели заметили, что в это же время администрация Трампа придерживается совсем другой позиции. Она осуждает и наказывает такие страны, как Россия, за их вмешательство, сотрудничая с союзниками по всему миру.

В отношении России президент Трамп не хотел выгонять из США путинских шпионов после отравления Сергея Скрипаля на территории Великобритании. Он неделями сетовал на членов администрации, которые загоняют его в угол большей конфронтации с Россией и выражал недовольство введением все новых санкций против Кремля, чтобы наказать его за преступное поведение. Но команда по национальной безопасности хорошо знает, что действовать именно так правильно и Москву нужно привлечь к ответственности.

Это не работа так называемого «глубинного государства». Это работа устойчивого государства. Несмотря на нестабильность, которую все наблюдают, появились первые сплетни в администрации о том, чтобы воспользоваться 25-й поправкой, которая предусматривает процедуру устранения президента с должности. Но никто не хочет доводить дело до конституционного кризиса. Поэтому американские чиновники решили сделать все возможное, чтобы направлять политику администрации в правильном направлении до тех пор, пока время Трампа на посту не закончится.