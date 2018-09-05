"Новичок", которым отравили британцев в Эймсбери, находился в поддельном флаконе известной марки духов - полиция

Яд, как установлено в ходе расследования, находился в емкости, имитирующей флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci.

"Новичок", которым отравили британцев в Эймсбери, находился в поддельном флаконе известной марки духов.

Об этом сообщает полиция Лондона. Яд, как установлено в ходе расследования, находился в емкости, имитирующей флакон духов «Premier Jour» Nina Ricci. Речь идет о специально изготовленной емкости.

Полиция связалась с производителем духов, который подтвердил, что упаковка подделана. Также в полиции сообщили, что не могут установить местонахождение флакона для духов во время между атакой на Скрипалей и следующим отравлением в Эймсбери.

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Как сообщалось, 30 июня в городке Эймсбери неподалеку от Солсбери госпитализировали 44-летнюю Дон Стерджесс, получившую дозу нервно-паралитического вещества. Она скончалась 8 июля. Ее приятель 45-летний Чарли Роули также получил отравление, но в итоге выжил.

Оба они, как было установлено, также были отравлены «Новичком». Флакон с отравляющим веществом, как рассказал Роули, он нашел на улице.