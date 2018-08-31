Следственный комитет РФ собирается расследовать убийство Захарченко как "терроризм"

Российские следователи заявляют о готовности всячески содействовать боевикам для проведения расследования.

Следственный комитет Российской Федерации расследует убийство главаря поднотрольных Кремлю боевиков Александра Захарченка как террористический акт.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По факту совершения 31 августа взрыва в одном из кафе города Донецка, в результате которого погиб глава «Донецкой народной республики» Захарченко и были ранены «министр доходов и сборов» Тимофеев и неизвестная девушка, в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку)», - говорится в сообщении.

Российские следователи утверждают, что «действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье неопределённого круга лиц, которые находились вблизи места взрыва».

Также сказано, что Следственный комитет России, «основываясь на уже имеющемся международном опыте расследования террористических актов, готов оказать всяческое содействие правоохранительным органам «ДНР».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.

В Службе безопасности Украины подтвердили факт гибели Захарченко и высказали предположение, что его смерть может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отобранного в течение 2014-2018 годов. Кроме того, в СБУ не исключают причастности к убийству главаря боевиков и российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Украину в убийстве Захарченко и потребовали от Запада гарантировать проведение непредвзятого расследования убийства главаря «ДНР».

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Захарченко и пообещал оккупированному Донбассу поддержку после убийства главаря боевиков «ДНР».