Иран придерживается ядерной сделки - МАГАТЭ

С момента заключения договоренностей с Ираном в 2015 году нарушений этого документа не зафиксировано, говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергетике.

Иран, несмотря на давление со стороны США, продолжает придерживаться условий ядерной сделки.

Об этом говорится в новом квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает DW.

В докладе отмечается, что Тегеран в сфере обогащения урана снова не исчерпал установленного лимита в 300 килограммов. Согласно условиям соглашения, не велось и дальнейшего строительства реактора на тяжелой воде в городе Арак, способного производить плутоний, пригодный к использованию в военных целях. Иран также обеспечил инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к своим атомным объектам, говорится в документе.

Международное соглашение по атомной программе Тегерана было заключено в 2015 году, чтобы не позволить Ирану создать ядерное оружие. С начала инспекций в январе 2016 года, никаких нарушений этого договора со стороны Тегерана обнаружено не было. Однако США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из этого соглашения.

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В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Ирана. 4 ноября должны вступить в силу новые штрафные меры, направленные преимущественно против финансового и энергетического секторов иранской экономики. США резко критикуют условия атомной сделки с Тегераном. В Вашингтоне отмечают, что этот договор носит лишь временный характер и поэтому по существу не препятствует разработке ядерного оружия в Иране.

Другие партнеры по сделке - Германия, Китай, Франция, Великобритания и Россия - намерены спасти этот договор. Тот факт, что МАГАТЭ вновь подтвердило соблюдение Ираном атомной соглашения - очень позитивная новость, отметили источники в дипломатических кругах. По мнению Евросоюза, полный крах договора об атомной программе Ирана приведет к дальнейшей дестабилизации и без того нестабильного региона.