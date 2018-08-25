США раскритиковали Евросоюз за решение выделить Ирану 20 миллионов долларов

Решение ЕС о предоставлении этого пакета помощи Ирану было принято, чтобы смягчить эффект санкций США.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук подверг критике решение Евросоюза о предоставлении Ирану помощи в размере 20,7 млн долларов.

В совем официальном заявлении он указал, что это решение посылает "неверное послание в неправильное время" и призвал ЕС оказать помощь Вашингтону, чтобы покончить с иранской угрозой глобальной стабильности, передает Голос Америки.

"Помощь от европейских налогоплательщиков поддерживает способность режима пренебрегать нуждами своего народа", – говорится в заявлении.

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В нем также подчеркивается, что экономические проблемы иранского народа обусловлены коррумпированностью иранских властей, и неспособностью к эффективному управлению страной, а также и поддержкой терроризма и конфликтов в иных странах.

Решение ЕС о предоставлении этого пакета помощи Ирану было принято, чтобы смягчить эффект санкций США, введенных после того, как президент Дональд Трамп принял решение выйти из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана. Иран угрожает отказаться от исполнения соглашения, в случае, если не получит экономических выгод.

Ранее посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон заявил, что Королевству следует отказаться от поддержки ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, и объединить усилия с Вашингтоном для противодействия «глобальной угрозе, исходящей со стороны Тегерана».