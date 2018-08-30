Канцлер Австрии едет в Украину после "свадебной" встречи с Путиным

В Киеве Курц собирается встретиться с Порошенко и Кличко.

Канцлер Австрии Себастьян Курц приедет в Киев в следующий вторник, 4 сентября. По словам главы австрийского правительства, целью его украинского визита станет «углубление хороших двусторонних отношений в политике, экономике и культуре».

«В рамках австрийского председательства в Совете Евросоюза нашей целью остается положительный вклад в уменьшение напряженности на континенте. Безопасность и стабильность Австрии и Евросоюза зависят также от стабильности соседних регионов, к которым, конечно же, относится и Украина», - цитирует слова Курца Rzeczpospolita.

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В Киеве австрийский канцлер собирается встретиться с президентом Петром Порошенко. Они поговорят не только о двусторонних отношениях, но и о ситуации на Донбассе. Также Курц собирается встретиться с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

Польское издание напоминает, что в июне глава австрийского правительства встречался в Вене с президентом России Владимиром Путиным. Также они недавно виделись на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнессль.