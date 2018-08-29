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Трамп посоветовал Google, Facebook и Twitter быть осторожными

00:31, 29 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что то, что Google и другие делают, если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, если вы посмотрите на то, что происходит с Facebook, им лучше быть осторожными, потому что так нельзя поступать с людьми», — сказал Трамп.

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Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, Google, Twitter и Facebook идут по очень опасной территории и им стоит быть осторожными

«Это нечестно по отношению к большим частям населения», — сказал Трамп.

Таким образом он прокомментировал свои недавние слова относительно предвзятости СМИ и цензуре.

Ранее сообщалось, что Google ответила на обвинения Трампа в выдаче «fake news» о нем.

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Теги: #СМИ#Google#Twitter#Facebook#Дональд Трамп