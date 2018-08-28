В США пригрозили оставить Турцию без американских самолетов из-за покупки ракет у России

Мэттис подчеркнул, что нельзя заносить российское оружие в систему обороны НАТО.

Министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что США встревожены намерением Турции приобрести у России ракеты С-400, которые невозможно интегрировать с системой обороны НАТО.

Как сообщает Reuters, он подчеркнул, что Америка уже предупредила Анкару о последствиях. В частности, могут быть введены новые санкции против нее. Кроме того соглашение с американской компанией Lockheed Martin о поставке самолетов F-35 будет разорвано, если турецкая сторона не откажется от планов покупки российских ракет.

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«Очевидно, что Турция заносит российскую противовоздушную, противоракетную систему в страну НАТО. Мы не можем ее интегрировать с альянсом. Да, это нас тревожит и мы не советуем так делать», - заявил Мэттис.

Соглашение о покупке российских комплексов С-400 было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Речь идет о покупке двух комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Также сторонам удалось договориться о технологическом сотрудничестве с прицелом на создание в Турции собственного производства. С тех пор в руководстве НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с несовместимостью С-400 с системами альянса. В Анкаре объяснили решение о покупке спешкой и выразили готовность также купить американские комплексы Patriot, но не вместо, а вместе с российскими системами, поставки должны начаться летом 2019 года.