Новые санкции США против России: стала известна дата введения ограничений

Россия в ответ угрожает запретить въезд большему числу политиков США.

США намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании 27 августа.

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Санкции будут распространяться на экспорт продукции, связанной со сферой национальной безопасности, пишет Рейтер.

Россия может запретить въезд в страну большему числу американских политиков в рамках ответа на новые санкции США против Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"На санкции можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки "подсанкционных" политиков. Совсем необязательна стопроцентная зеркальность. Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях", - сказал Рябков.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Сегодня, 24 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что санкции Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации будут действовать, пока она не изменит свою политику.

Порошенко отметил, что введенные Соединенными Штатами Америки санкции заставляют Российскую Федерацию платить большую цену за грубое нарушение международного права, в том числе за оккупацию украинских территорий.