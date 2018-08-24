Санкции США против РФ будут действовать, пока она не изменит свою политику - советник Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сегодня в Киеве встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что санкции Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации будут действовать, пока она не изменит свою политику.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Что касается санкций США против России: на самом деле санкции остаются в силе и будут оставаться в действии до тех пор, пока не будет необходимых изменений в российском поведении", - подчеркнул Болтон.

При этом он напомнил, что в течение последних нескольких недель США ввели новые ограничительные меры, касающиеся незаконных операций по ведению бизнеса с Северной Кореей, а также рассматривают введение санкций из-за отравления «Новичком» экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Болтон заметил, что в деле Скрипалей Россия может избежать введения санкций только если в течение 90 дней международные эксперты подтвердят, что Россия прекратила производство химического оружия.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.