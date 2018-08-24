Генпрокурор США ответил на резкую критику Трампа

Джефф Сешнс добавил, что с момента его назначения Минюст работает на благо США и народа страны.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс ответил на резкую критику президента Дональда Трампа в свой адрес, заявив, что он "взял под контроль" Министерство юстиции США в день, когда его привели к присяге.

"До тех пор, пока я – генеральный прокурор, действия Министерства юстиции не будут подвергаться незаконному влиянию из политических соображений", – заявил Сешнс в официальном коммюнике, передает Голос Америки.

Он также добавил, что с момента его назначения Минюст работает на благо США и народа страны.

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Сешнс сделал эти заявления в ответ на язвительную оценку его надзора за министерством, прозвучавшую из уст президента Трампа в интервью телеканалу Fox News. В разговоре с журналистом Трамп заявив, что Сешнс не взял под контроль ведомство и занял должность генпрокурора лишь благодаря участию в его (Трампа) предвыборной кампании 2016 года.

Сенатор Джефф Сешнс был одним из самых первых сторонников Трампа еще до того, как стало ясно, что Трамп получит номинацию Республиканской партии на президентских выборах 2016 года. После переезда Дональда Трампа в Белый дом Сешнс был назначен генеральным прокурором США. Однако в марте 2017 года после того, как были выявлены контакты Сешнса с российскими официальными лицами в ходе предвыборной гонки в США, он самоустранился от российского расследования, которое начало подконтрольное ему ведомство.

Новость о самоустранении Сешнса от расследования российского вмешательства в выборы привела президента Трампа в негодование. Трамп с тех пор неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера «охотой на ведьм». Кроме российского вмешательства в выборы, Мюллер также расследует возможные связи предвыборного штаба Трампа с Россией.