Премьер Польши: Путин хочет разделить страны Европы

«Мы должны на этом Совете Европы ответить на один вопрос. Он заключается в том, является ли Европа едина относительно украинской ситуации и санкций по отношению к России. Я полагаю, что в вопросе санкций мы придерживаемся единой позиции», - отметила глава польского правительства перед началом заседания саммита в Брюсселе, сообщает radioporusski.pl.

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По ее мнению, президент России Владимир Путин хочет разделить Европу. По словам Эвы Копач, слова Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции относительно того, что украинский кризис проходит по вине Запада, направлены на разделение Евросоюза.

Она подчеркнула, что те страны ЕС, которые до сих пор были весьма осторожными в вопросе введения санкций против России, выслушав заявления президента России, будут еще более нерешительны.