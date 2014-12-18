Папа Римский помог США и Кубе наладить отношения

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

По информации представителя администрации, начало переговоров между США и Кубой было инициировано американским президентом Бараком Обамой весной 2013 года, первая встреча делегаций двух стран состоялась в Канаде в июне прошлого года. "Канада не участвовала в переговорах, но оказала поддержку и была ключевым местом для переговоров", — сообщил представитель администрации.

По его словам, важную роль сыграл Ватикан и лично Папа Римский Франциск, который летом написал письма лидерам обеих стран. "Ватикан был единственным иностранным представителем на двусторонних переговорах (между США и Кубой): Канада предоставляла место для проведения заседаний, но не участвовала в них, представители Ватикана присутствовали на обеих встречах", — сообщил представитель администрации, подчеркнув, что финальная часть переговоров проходила в Ватикане.

Главы США и Кубы Барак Обама и Рауль Кастро выразили благодарность папе Римскому Франциску, а также властям Канады за содействие улучшении отношений между государствами.

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"В особенности хочу поблагодарить его святейшество Папу (Римского) Франциска, чей этический пример показывает нам, что важно строить мир таким, каким он должен быть, а не просто принимать таким, каков он есть", — сказал Обама.

Президент США также выразил благодарность Канаде за "организацию дискуссий" между США и Кубой.

"Хочу поблагодарить Ватикан и особенно папу Римского за содействие в деле улучшения отношений (с США). Хочу также поблагодарить правительство Канады за содействие в обеспечении диалога на высоком уровне между двумя странами», - заявил Кастро.

Как сообщал УНИАН, администрация США объявила в среду "историческую" инициативу по улучшению отношений с Кубой, которая будет включать восстановление дипотношений, разорванных в 1961 году, рост инвестиций и торговли, дальнейшее снятие ограничений на поездки.

Дипломатические отношения США и Кубы были разорваны в 1961 году из-за проведенной новыми властями острова во главе с Фиделем Кастро национализации сахарных плантаций и конфискации американской собственности, включая нефтяные заводы. Две страны ввели взаимное эмбарго на поставку продукции. После распада СССР — главного экономического и политического партнера острова, политические элиты США и Кубы пошли на некоторое сближение.

По материалам: РИА Новости