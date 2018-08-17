Обрушение моста в Генуе: в Италии закрыли еще один мост, созданный инженером Моранди

22:20, 17 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на La Stampa.

Этот мост построили в городе в 1955 году по проекту инженера Риккардо Моранди.

По словам градоначальника, он знает, что это принесет гражданам неудобства, однако, как отметил Мастелла, "неудобства лучше, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе".

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Как пишет издание, приказ мэра будет оставаться в силе, пока техническая комиссия не подтвердит безопасность моста.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, среди них трое детей 8, 12 и 13 лет.

Пострадали 15 человек, среди которых девять находятся в тяжелом состоянии. Четырех из них достали из-под обломков. Среди раненых - двое граждан Украины. Они находятся в больнице "Сан Мартин".

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Новость в сюжете: Обрушение моста в Италии
Теги: #Италия#обрушение моста#Генуя