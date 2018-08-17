Обрушение моста в Генуе: в Италии закрыли еще один мост, созданный инженером Моранди

Приказ мэра будет оставаться в силе, пока техническая комиссия не подтвердит безопасность моста.

Мэр итальянского города Беневенто Клименте Мастелла запретил движение транспорта по мосту Святого Николая.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на La Stampa.

Этот мост построили в городе в 1955 году по проекту инженера Риккардо Моранди.

По словам градоначальника, он знает, что это принесет гражданам неудобства, однако, как отметил Мастелла, "неудобства лучше, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе".

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Как пишет издание, приказ мэра будет оставаться в силе, пока техническая комиссия не подтвердит безопасность моста.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика.

По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, среди них трое детей 8, 12 и 13 лет.

Пострадали 15 человек, среди которых девять находятся в тяжелом состоянии. Четырех из них достали из-под обломков. Среди раненых - двое граждан Украины. Они находятся в больнице "Сан Мартин".