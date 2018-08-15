Мост в Генуе может обвалиться еще больше: одна из опор продолжает трескаться

Один из пилонов моста находится прямо между жилыми домами, жителей которых вчера эвакуировали.

Одна из уцелевших опор моста Моранди в Генуе, часть которого обвалилась во вторник, трескается и также может упасть.

Об этом сообщает La Stampa, передает "Европейская правда". Один из пилонов моста находится прямо между жилыми домами, жителей которых вчера эвакуировали. Большинство из них провели ночь в гуманитарном центре, подготовленном местными властями.

Сегодня утром жители хотели вернуться в свои дома, но пожарные пока не позволяют им этого сделать из-за опасности нового обрушения. Очевидцы утверждают, что трещина в опоре кажется намного большей, чем вчера.

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Тем временем, полиция все больше расширяет так называемую "красную зону", закрывая территорию, которая может представлять риск для людей и транспортных средств. Пока невозможно сказать, когда местные жители смогут вернуться домой.

По последним данным, в результате обрушения секции моста погибли 39 человек, поисковая операция продолжается.

Ранее сообщалось, что причиной обвала моста Моранди в Генуе была человеческая ошибка.

Как сообщал УНИАН, часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась 14 августа около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

Мост Моранди построен в 1960-х годах на запад от центра Генуи. Его длина составляет 1182 м, высота – 90 м.