За последние годы россияне укрепились во мнении, что погромов и диктатуры у них не будет

Об этом свидетельствуют результаты опросов Левада-центра.

Так, на вопрос "Может ли в ближайшие годы в России произойти установление диктатуры?" в ноябре 2014 ответили "Определенно да" только 3% опрошенных (в 2008 году - 6%, 2012 - 7%), "Возможно, да" - 15% (2008 - 21%, 2012 - 24%), "Маловероятно" - 46% (2008 - 31%, 2012 - 35%), "Определенно нет" - 30% (2008 - 25%, 2012 - 18%). Затруднились с ответом 7% респондентов.

Читайте такжеГарри Каспаров: В современной России правит один человек – ФюрерНа вопрос "Могут ли в ближайшие годы в России произойти погромы, массовые кровавые столкновения на национальной почве?" ответили утвердительно 2% (2008 - 5%, 2012 - 6%), допустили это 19% (2008 - 34%, 2012 - 36%), ответили "Маловероятно" - 45% (2008 - 29%, 2012 - 33%), "определенно нет" - 27% (2008 - 19%, 2012 - 14%). Затруднились с ответом 7%.

Распределение ответов по уровню образования незначительно отличается от общей картины, в то же время, процент верящих в возможность установления диктатуры или погромов значительно выше показателя по стране в Москве и крупных городах.

Справка. Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%