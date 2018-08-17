Мадонна на свой юбилей показала секретное выступление в образе Жанны Д’Арк (видео)

В трек-лист номера вошли один из ранних хитов Мадонны Like A Prayer, ее новая песня Beautiful Game и кавер-версия хита Леонарда Коэна Hallelujah.

Мадонна в день своего 60-летия опубликовала полное видео сюрприз-выступления на ежегодном балу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. 13-минутный ролик появился на официальном Youtube-канале артистки.

Бал MET Gala традиционно состоялся в мае. В этом году он был посвящен связи моды с религией. Мадонна стала единственной, кто выступил на мероприятии.

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Она появился на лестнице в большом зале музея в сопровождении нескольких десятков бек-вокалистов, наряженных в монашеские рясы и певших в стиле григорианского хорала, а затем предстала в образе Жанны Д’Арк, идущей на казнь, пишет 112.ua.

В трек-лист номера вошли один из ранних хитов Мадонны Like A Prayer, ее новая песня Beautiful Game и кавер-версия хита Леонарда Коэна Hallelujah. В финальной части номера певицу сопровождали двое танцоров – мужчина и женщина – наряженные католическими священниками.

Отметим, что монтаже ролика были использованы фрагменты живописных и скульптурных произведений религиозной тематики, а также архитектурные элементы, присущие европейским соборам.

Напомним, что обыгрывание религиозной тематики – одна из характерных особенностей творчества Мадонны. 16 августа певица отметила свое 60-летие в Марокко.