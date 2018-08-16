Российские военные в Приднестровье провели несогласованные учения - миссия ОБСЕ в Молдове

Проведение военных учений в Зоне безопасности Молдовы требует разрешения Объединенной контрольной комиссии, которого не было.

Миссия ОБСЕ в Молдове выразила обеспокоенность в связи с проведением 14-15 августа российскими военными несогласованных учений, включающих форсирование реки, в Зоне Безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба представительства СММ ОБСЕ в Молдове.

В соответствии со своим мандатом, Миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в соответствующую часть Зоны Безопасности, но им помешали провести полный мониторинг учений.

Читайте такжеМолдова в стратегии обороны признала присутствие военного контингента РФ угрозой нацбезопасности

"В соответствии с Принципами сотрудничества между Миссией ОБСЕ и Объединенной контрольной комиссией (ОКК) в Зоне Безопасности от 2004 года, Миссия передала по установленным каналам всем делегациям в ОКК результаты своих наблюдений", - сказано в сообщении.

В СММ отметили, что в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, проведение военных учений в Зоне безопасности требует разрешения ОКК, что в данном конкретном случае не было сделано.

Как сообщал УНИАН, глава парламента Молдовы Андриан Канду, в начале июля заявил, что десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, которое хранится на складе в селе Колбасна, в неизвестные места.