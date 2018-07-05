В Молдове заявили, что в Приднестровье десятки неизвестных грузовиков перевозят оружие и боеприпасы

На территории приднестровского региона размещено более полутора тысяч российских военных, а на складах хранятся боеприпасы и авиабомбы.

Десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, которое хранится на складе в селе Колбасна, в неизвестные места.

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Об этом заявил глава парламента Молдовы Андриан Канду, передает ЕвроПравда со ссылкой на IPN. По его словам, любые попытки Объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать, что происходит, закончились провалом.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения, вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", – сказал Канду.

По мнению спикера парламента, то, что происходит в Молдове можно назвать гибридной войной на уровне кибератак, пропаганды. Он напомнил об угрозах России, связанных с поставками газа и электроэнергии для Молдовы, Украины и Грузии.

"Вот почему мы пытаемся найти вместе решение. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Молдовой в области нашего сотрудничества", – добавил глава законодательного органа.

На территории приднестровского региона размещено более полутора тысяч российских военнослужащих, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона. В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году".