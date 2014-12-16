The Telegraph: Что Владимир Путин делает в небе над Балтикой?

Об этом пишет Колин Фриман в статье «Что Владимир Путин делает в небе над Балтикой?», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Сегодня быть пилотом самолета в странах Балтии – нелегкая работа. Вместе с морозными зимними температурами и тяжелыми туманами, существует большой риск врезаться в российский самолет-разведчик или военный бомбардировщик.

Это, по крайней мере, мнение правительства Швеции, которое жаловалось в минувшие выходные, что российский самолет-разведчик подошел опасно близко к авиалайнеру, выполнявшему рейс из Копенгагена в Польшу.

Угроза столкновения возникла потому, что самолет-разведчик выключил свой «транспондер» - устройство, которое предупреждает коммерческие радиолокационные системы о присутствии самолета. Это второй раз, когда возникла угроза столкновения за этот год, и, по словам Питера Халтквиста, шведского министра обороны, катастрофа – это всего лишь вопрос времени.

За предупреждением Халтквиста следуют подобные от Йенса Столтенберга, нового генерального секретаря НАТО, который рассказал The Telegraph в прошлом месяце, что Россия постоянно отправляла бомбардировщики дальнего действия, чтобы исследовать границы Европы, снова без оглядки на безопасность пассажирских самолетов.

Так во что же играет Россия? Является ли это генеральной репетицией вторжения, сценария, который, по мнению Кремля, необходимо снова реализовать ввиду противостояния с НАТО из-за Украины? Это, безусловно, один из способов оценки ситуации: аналогичные маневры многократно осуществлялись как российскими военными самолетами, так и самолетами НАТО во время холодной войны. Однако, когда дело доходит до военных маневров в странах Балтии, Москва рассматривает это не как вторжение, а как возможность вернуть то, что по праву принадлежит России.

В советские времена, крошечные, но стратегически полезные страны Балтии были подвергнуты процессу «русификации», в результате чего большое количество россиян было отправлено туда для эффективной колонизации. Заняв многие ключевые позиции во власти, они обеспечили беспрекословную верность Москве, но в то же время провоцировали растущее чувство обиды среди этнических латышей, эстонцев и литовцев, которыми они управляли. Поэтому, когда Советский Союз начал разваливаться, все три государства не теряли времени и провозгласили независимость.

Через два десятилетия, они являются одними из самых активных новых членов НАТО, членство в котором они считают гарантией того, что никогда больше не будут жить под властью России.

Кремль, однако, считает их членство в НАТО актом ужасного предательства, и с приходом к власти Владимира Путина, часто напоминает им, что точки зрения Москвы, они являются частью России, нравится им это или нет.

В 2007 году, когда этнические русские в Эстонии устроили беспорядки из-за планов убрать памятник советской эпохи из столицы, Таллинна, российские активисты начали масштабную кибератаку на эстонские правительственные сайты, которая, по мнению экспертов, была организована непосредственно Кремлем.

Прокремлевское спутниковое телевидение также транслировало пропаганду, направленную на большое сообщество этнических русских, которые все еще живут в странах Балтии. Они составляют примерно треть населения Латвии и Эстонии, и часто жалуются на то, что они граждане второго сорта.

Аналитики безопасности считают, что в один прекрасный день это может дать Кремлю отличный предлог, необходимый для военной аннексии, так же, как вторжение в Крым в начале этого года было проведено, чтобы защитить интересы «этнических русских» в Украине.

С начала кризиса в Украине, количество провокаций возросло. Ранее в этом году, на границе с Россией был похищен эстонский разведчик, и захвачено литовское рыболовное судно. Швеция также утверждает, что обнаружила присутствие российских подводных лодок в своих территориальных водах. Россия проводила военные учения по «освобождению» Калининграда, небольшого анклава России между Литвой и Польшей, который отделен от материковой части России и служит единственным российским портом в Балтике.

Но его самая масштабная «игра мускулами» проходит в европейском воздушном пространстве. По словам Столтенберга, истребители НАТО перехватывали российские военные самолеты более чем 100 раз в этом году, по сравнению с 30 подобными инцидентами в 2013 году. Опять же, большинство из них не включали транспондеры.

Но являются ли подобные инциденты такими опасными, как кажется? Кремль настаивает, что шведские претензии преувеличены, и что самолет-разведчик при недавно возникшей «угрозе столкновения» на самом деле был в 42 милях от самолета. Он также обвиняет НАТО в отправке своих самолетов для исследования российской обороны точно таким же способом.

Дуглас Барри, военный аэрокосмический эксперт Международного института стратегических исследований, сообщил The Telegraph: «В общем, все, что представляет потенциальную опасность для безопасности полетов является тем, что должно быть воспринято всерьез. Он также сказал, что наиболее вероятное для столкновения время – это когда лайнер оказывается между двумя военными самолетами, которые иногда проверяют храбрость друг друга. Во время холодной войны инциденты такого рода происходили постоянно, хотя в целом они не приводили к столкновениям.

Аналогичным образом, добавляет он, большинство военных самолетов любого рода, как правило, проявляют особую осторожность при полете без транспондера. В конце концов, ни один пилот не хочет катастрофы в воздухе, и у них также есть оснащение для полетов в ситуациях, когда радар недоступен.

Тем не менее, какова бы ни была вероятность несчастного случая, он считает, что военное присутствие России является частью долгосрочной тенденции. «Мы наблюдаем непосредственный ответ России из-за Украины, но это происходит также потому, что в последние пять лет, россияне ощутимо увеличили свои военные расходы. Двадцать лет назад, у них не было техники, чтобы сделать то, что они делают сейчас, но теперь они гораздо более уверенные и решительные».