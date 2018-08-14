Еврокомиссия пригрозила Польше иском в Европейский суд

В Еврокомиссии считают, что реформа Верховного суда в Польше нарушает принцип независимости судебных органов.

Брюссель рассматривает возможность подачи иска против Польши в Европейский суд в Люксембурге.

Об этом говорится в заявлении Европейской Комиссии (ЕК), распространенном во вторник, 14 августа, передает Deutsche Welle.

Причина таких намерений Брюсселя относительно Варшавы - реформа системы юстиции в Польше.

В заявлении отмечается, что Польша не выполняет обязательства, возложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека.

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Варшаве дали месяц срока, чтобы принять необходимые меры по выполнению обязательств.

В случае отсутствия реакции со стороны Варшавы Брюссель может обратиться в Европейский суд, говорится в заявлении ЕК.

В июле этого года в Польше вступил в силу закон о Верховный суд, согласно которому пенсионный возраст судей сокращается с 70 до 65 лет. Это может привести к отставке около 27 из 73 действующих судей Верховного суда. Этот пункт касается и главы Верховного суда Польши. Законом также предусматривается, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда.

Правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) проводит реформы системы юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило предыдущее либеральное правительство. Другим аргументом является то, что некоторые судьи занимают свои должности еще со времени коммунистического режима.

Европейский Союз многократно призывал Варшаву изменить противоречивые законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам. Еще в начале июля 2018 года Еврокомиссия начала производство против Польши из-за закона о Верховном суде. Ранее Еврокомиссия уже обращалась к правительству Польши с требованием пересмотреть свою позицию относительно противоречивой судебной реформы и согласовать ее со стандартами ЕС.