Отец-одиночка надел платье, чтобы сыновья могли отпраздновать День матери (видео)

На прошлой неделе в школе его сыновей устроили праздник ко Дню матери. По традиции ребенок должен стать на колени перед своей мамой и поблагодарить ее за все, что она делает.

Но мама Озома и Имсома оставила семью и переехала в Европу, передает life.pravda.com.ua. Чтобы дети не чувствовали себя обделенными и покинутыми, Чаччи надел платье и пришел с детьми на праздник в школу.

Подруга Чаччи сняла этот момент и выложила в Facebook. Ее пост стал популярным – его распространили 54 тыс. пользователей соцсети. А видео посмотрели 6 млн раз.

"Всем это очень понравилось и все смеялись и делали фотографии с ним. Его оба сына абсолютно не были растеряны и понимали, зачем папа надел платье", – рассказала она.