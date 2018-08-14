Отец-одиночка надел платье, чтобы сыновья могли отпраздновать День матери (видео)

15:09, 14 августа 2018
Мир
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Мать мальчиков уехала из Таиланда в Европу \ flickr.com/photos/jfantenb

На прошлой неделе в школе его сыновей устроили праздник ко Дню матери. По традиции ребенок должен стать на колени перед своей мамой и поблагодарить ее за все, что она делает.

Но мама Озома и Имсома оставила семью и переехала в Европу, передает life.pravda.com.ua. Чтобы дети не чувствовали себя обделенными и покинутыми, Чаччи надел платье и пришел с детьми на праздник в школу.

Подруга Чаччи сняла этот момент и выложила в Facebook. Ее пост стал популярным – его распространили 54 тыс. пользователей соцсети. А видео посмотрели 6 млн раз.

"Всем это очень понравилось и все смеялись и делали фотографии с ним. Его оба сына абсолютно не были растеряны и понимали, зачем папа надел платье", – рассказала она.

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Теги: #Таиланд#отец