Латвия зафиксировала военный корабль-разведчик РФ вблизи своих вод

Об этом сообщает ZN.UA.

"Вооруженные силы 16 декабря на расстоянии 8,5 морских миль в исключительной экономической зоне Латвии от территориальных вод страны зафиксировали разведывательный корабль ВМС РФ "Юрий Иванов", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Armed Forces on 16 DEC in LV EEZ 8,5 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Yury Ivanov-class intelligence collection ship. — NBS (@Latvijas_armija) December 16, 2014

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Это уже не первый такой случай в этом месяце. Так, 7 декабря, в Балтийском море на расстоянии в 2,6 морских милях от границы Латвии был замечен корабль ВМС России.