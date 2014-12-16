Латвия зафиксировала военный корабль-разведчик РФ вблизи своих вод

16:47, 16 декабря 2014
Мир
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Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что зафиксировали в исключительной экономической зоне неподалеку от территориальных вод корабль-разведчик ВМС России "Юрий Иванов".

flickr.com/photos/bubbahop

Об этом сообщает ZN.UA.

"Вооруженные силы 16 декабря на расстоянии 8,5 морских миль в исключительной экономической зоне Латвии от территориальных вод страны зафиксировали разведывательный корабль ВМС РФ "Юрий Иванов", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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Это уже не первый такой случай в этом месяце. Так, 7 декабря, в Балтийском море на расстоянии в 2,6 морских милях от границы Латвии был замечен корабль ВМС России.

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