Латвия зафиксировала военный корабль-разведчик РФ вблизи своих вод
16:47, 16 декабря 2014Мир
1 0
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что зафиксировали в исключительной экономической зоне неподалеку от территориальных вод корабль-разведчик ВМС России "Юрий Иванов".
Военные зафиксировали разведывательный корабль ВМС РФ / flickr.com/photos/bubbahop
Об этом сообщает ZN.UA.
"Вооруженные силы 16 декабря на расстоянии 8,5 морских миль в исключительной экономической зоне Латвии от территориальных вод страны зафиксировали разведывательный корабль ВМС РФ "Юрий Иванов", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Armed Forces on 16 DEC in LV EEZ 8,5 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Yury Ivanov-class intelligence collection ship.
— NBS (@Latvijas_armija) December 16, 2014
Читайте такжеВблизи границы Латвии появилась российская подводная лодка
Это уже не первый такой случай в этом месяце. Так, 7 декабря, в Балтийском море на расстоянии в 2,6 морских милях от границы Латвии был замечен корабль ВМС России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter