Латвия заявляет о российском корвете у своих берегов

17:59, 06 декабря 2014
Мир
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Латвия заявила, что Вооруженные силы обнаружили у берегов страны российский корвет «Сообразительный».

Латвия заявляет о российском корвете

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщается в твиттере Минобороны Латвии, передает Дождь.

По данным ведомства, корабль заметили в 2,6 морской мили от латвийских территориальных вод.

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23-го ноября министерство обороны Латвии заявило об обнаружении возле территориальных вод страны российского подводной лодки класса Kilo (обозначение, принятое в НАТО для российских подводных лодок проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка»).

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