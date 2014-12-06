Латвия заявляет о российском корвете у своих берегов
Латвия заявила, что Вооруженные силы обнаружили у берегов страны российский корвет «Сообразительный».
Об этом в субботу, 6 декабря, сообщается в твиттере Минобороны Латвии, передает Дождь.
По данным ведомства, корабль заметили в 2,6 морской мили от латвийских территориальных вод.
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23-го ноября министерство обороны Латвии заявило об обнаружении возле территориальных вод страны российского подводной лодки класса Kilo (обозначение, принятое в НАТО для российских подводных лодок проекта 877 «Палтус» и проекта 636 «Варшавянка»).