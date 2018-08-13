На фестивале в Испании обвалилась морская платформа – пострадали более 260 человек (видео)

Обрушение платформы спровоцировало среди людей панику, многие падали с нее прямо в море.

Более 260 человек пострадали в результате обвала деревянной платформы на побережье в испанском городе Виго, где проходит фестиваль O Marisquino. Пять человек получили серьезные травмы.

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Как сообщает испанское агентство EFE, инцидент произошел в ночь на понедельник. К настоящему моменту власти сообщили о 266 пострадавших.

Отмечается, что в ходе одного из выступлений фестиваля платформа длиной в 30 и шириной в 10 метров обрушилась, спровоцировав среди посетителей панику. Многие люди падали с нее прямо в море.

Как заявил мэр города Виго Абель Кабальеро, причину инцидента расследуют власти.

Ранее сообщалось, что при мощном взрыве в итальянской Болонье обвалилась эстакада. Погибли два человека, более 100 человек пострадали.