Взрывы в итальянской Болонье: число пострадавших превысило 100 человек

Среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции.

Количество пострадавших в результате взрыва грузовика с горючими материалами на шоссе в итальянской Болонье превысило 100 человек.

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Как сообщает «Новое время» со ссылкой итальянский телеканал RaiNews24, 55 пострадавших с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу Маджоре в Болонье. Еще 18 человек отправили в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницы в Чезене и Парме. Еще 10 человек отправили в больницу, расположенную в Баццано.

Среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции.

Как сообщал УНИАН, накануне в результате серии взрывов на шоссе вблизи аэропорта итальянского города Болонья погибли два человека, 55 получили ранения.

На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества. В результате ДТП и последовавшего взрыва частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные поблизости автомобили диллерских центров.