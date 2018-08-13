Российский журналист назвал заказчика убийства Влада Листьева

Причиной гибели коллеги, по его мнению, стали деньги.

Убийство известного российского телеведущего Влада Листьева, которого застрелили в 1995 году, заказал ныне покойный олигарх Борис Березовский.

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Об этом сообщил бывший коллега Листьева Дмитрий Захаров, передают российские СМИ. Причиной гибели коллеги, по его мнению, стали деньги, рассказал он в интервью программы "Встретились-поговорили".

"Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. А средний годовой бюджет на метровом канале даже в то время составлял четверть миллиарда долларов. Владу начинают звонить и угрожать, с требованием отменить мораторий. Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им", - пояснил он.

По словам Захарова, "тотальная глупость" Листьева заключалась в том, что ему нужно было "бежать в прокуратуру, ФСБ и требовать обеспечить охрану", но он был настолько уверен в своей неприкасаемости, что этого не сделал.

"Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне (Борис Березовский - ред.). То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего. Но поскольку он был другом Татьяны Дьяченко, то есть дочери Ельцина, понятно, что даже такое ему сошло с рук", - добавил он.

В свою очередь другой коллега Листьева, Александр Политковский, заявил, что не верит в данную версию. "Это расхожая теория. Она имела место быть. Но вы понимаете, он (Березовский - ред.) стал беглым, а на беглого человека всегда проще всего это дело списать. Что касается Березовского и рекламы. Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева - это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов", - считает журналист.

"Не существует каких-либо следственных действий, которые бы это доказывали (причастность Березовского к убийству). Я в это не верю", - заключил журналист.

Дмитрий Захаров был одним из первых ведущих программы "Взгляд", наряду с Листьевым, Александром Любимовым и Александром Политковским. Передача существовала c 1987 до 2001 года.

Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, через 34 дня после назначения на должность генерального директора российского телеканала ОРТ.