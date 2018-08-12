Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Трампом на фоне сообщений о новых санкциях

Глава МИД России утверждает, что Москва никогда не уходила от контактов даже с теми странами которые проводят "недружественную политику" по отношению к РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России "встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику, в том числе - США".

Об этом Лавров заявил 12 августа, сообщает ТАСС.

В частности, глава МИД России прокомментировал вопрос об актуальности встречи глав двух государств в свете заявление Вашингтона о новых санкциях.

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"Мы никогда от контактов не уходили, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны вступить в силу ориентировачно 22 августа.