В Манчестере неизвестный открыл стрельбу по людям – 10 пострадавших

Незадолго до стрельбы в районе инцидента завершился «Карибский карнавал».

10 человек госпитализированы посте стрельбы в одном из районов британского Манчестера.

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Как сообщает BBC, ссылаясь на полицию, пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Большинство ранений в данный момент не представляют угрозы для жизни.

Отмечается, что незадолго до стрельбы на месте инцидента завершился «Карибский карнавал».

Полиция пытается найти причастных к атаке лиц. В ближайшее время область будут патрулировать дополнительные силы полиции.

В июле сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в центре Торонто. 14 человек получили ранения, одна молодая женщина погибла.