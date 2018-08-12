В Манчестере неизвестный открыл стрельбу по людям – 10 пострадавших
09:43, 12 августа 2018Мир
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Незадолго до стрельбы в районе инцидента завершился «Карибский карнавал».
В Британии неизвестные открыли огонь по людям / Иллюстрация REUTERS
10 человек госпитализированы посте стрельбы в одном из районов британского Манчестера.
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Как сообщает BBC, ссылаясь на полицию, пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Большинство ранений в данный момент не представляют угрозы для жизни.
Отмечается, что незадолго до стрельбы на месте инцидента завершился «Карибский карнавал».
Полиция пытается найти причастных к атаке лиц. В ближайшее время область будут патрулировать дополнительные силы полиции.
В июле сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в центре Торонто. 14 человек получили ранения, одна молодая женщина погибла.
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