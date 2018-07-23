Неизвестный открыл стрельбу в центре Торонто: есть погибший, много раненых (фото, видео)

09:21, 23 июля 2018
Мир
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Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов / THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV.

По данным полиции, 14 человек пострадали, одна женщина погибла и еще одна молодая девушка находится в тяжелом состоянии. Стрелок мертв.

Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов. Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов.

   

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Теги: #Канада#стрельба