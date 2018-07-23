Неизвестный открыл стрельбу в центре Торонто: есть погибший, много раненых (фото, видео)
09:21, 23 июля 2018Мир
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Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов.
Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов / THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette
В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто 14 человек получили ранения, одна молодая женщина погибла.
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Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV.
По данным полиции, 14 человек пострадали, одна женщина погибла и еще одна молодая девушка находится в тяжелом состоянии. Стрелок мертв.
Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов. Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов.
My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r— n💫 (@nsxoxoii) July 23, 2018
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