Неизвестный открыл стрельбу в центре Торонто: есть погибший, много раненых (фото, видео)

Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов.

В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто 14 человек получили ранения, одна молодая женщина погибла.

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Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV.

По данным полиции, 14 человек пострадали, одна женщина погибла и еще одна молодая девушка находится в тяжелом состоянии. Стрелок мертв.

Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов. Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов.