Греция отзывает своего посла из России - СМИ

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну.

Власти Греции решили отозвать своего посла из России.

Об этом в пятницу, 10 августа, первым сообщил греческий телеканал ANT1 со ссылкой на неназванных собеседников в дипломатических кругах, передает DW.com.

Позже источник в правительстве Греции подтвердил агентству РИА "Новости" эту информацию, указав, что решение принял лично министр иностранных дел Никос Котзиас. Место Андреаса Фриганаса займет новый диппредставитель.

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Ранее в августе Россия объявила о высылке греческих дипломатов. В МИД РФ Фриганасу вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве в ее внутренние дела и подкупе государственных служащих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов. В свою очередь, МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой политики.