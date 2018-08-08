В 2008 году США призывали Грузию игнорировать "российские провокации" – Саакашвили

По словам бывшего грузинского президента, в 2008 году ЦРУ сработало плохо.

Десять лет назад США не воспринимали всерьез возможность вторжения России в соседнюю страну, и призывали Грузию не поддаваться на провокации.

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Об этом в интервью «Новой газете» рассказал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. По его словам, американцы были убеждены в том, что после окончания Холодной войны новое вторжение России куда-либо невозможно.

«В апреле 2008 года наша разведка сделала фотографии, где 200 российских танков с надписями «Абхазия» выстроились в линию в Сочи на железнодорожных путях. На что американцы сказали, что это провокация: мол, не обращайте внимания», – отметил он.

По словам Саакашвили, американская разведка не обладала такой информацией, а спутниковое наблюдение в регионе велось США не так часто.

«Хотя у американцев там летали спутники время от времени. Бывший сепаратист нам рассказывал, что когда они заводили российские танки Т‑55, их предупреждали, что их заводить надо в облачную погоду, чтобы спутники не видели. Но спутники даже в безоблачную погоду не всегда туда смотрели, потому что были сконцентрированы на Ближний Восток. То был уже не СССР, и в 2008 году США уже не так пристально здесь следили», – указал он.

Кроме того, Саакашвили признал, что у тогдашнего президента США Джорджа Буша сложились личные отношения с Путиным. Американский лидер «доверял своим инстинктам», и думал, что президент РФ никогда его не предаст.

«Но в то время Буш был очень слаб и завязан на войне в Ираке. Были уже признаки надвигающегося экономического кризиса. А Путин посчитал, что это его победа, вот и все. Тогда он был уверен, что за американцами мало что стоит», – указал экс-президент Грузии.

Тем не менее, после российского вторжения в Грузию Буш начал действовать, хоть и с запозданием.

«Первый разговор произошел в Пекине, где все лидеры были на открытии Олимпиады. У Буша тогда еще не было информации о том, что произошло, — ​ЦРУ плохо сработало. Путин первым на него напал: мол, Саакашвили начал с нами войну!», – рассказал Саакашвили.

В то же время, он признает, что перед вторжением грузинская сторона и сама не была до конца уверена в агрессивных планах РФ. Когда началась война, значительная часть грузинских офицеров и почти все члены правительства были в отпусках.

«Мы не перевели свою бригаду из Ирака, я колебался. Когда в мае русские ввели войска в Абхазию, я вызвал американского посла и сказал, что пора возвращать нашу бригаду, потому как ситуация обостряется. Он сказал, что подумает, а через два дня ответил: «А вдруг Москва воспримет это как провокацию?» И я согласился, сам до конца не был уверен», – заключил Саакашвили.

Напомним, в ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года российские военные вошли в Грузию, после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия.

В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибло более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.