The Guardian: Британия будет требовать от России выдать подозреваемых в химической атаке в Солсбери

Стоит ждать роста напряженности в российско-британских отношений, ведь Кремль, скорее всего, откажет Лондону.

Правительство Великобритании собирается подать России запрос на экстрадицию двоих россиян, подозреваемых в организации химической атаки в городе Солсбери, в результате которой один человек погиб, а еще трое, включая экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, пострадали.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники в службах безопасности Великобритании.

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Этот шаг Лондон сделает после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни офицеров полиции и разведуправлений. Они подробно определили передвижение двоих подозреваемых россиян от момента въезда в Великобританию и до дня, когда они покинули страну. Королевская прокуратура, которая готовила запрос на экстрадицию, заверши работу над документом. Поэтому он готов к отправке в Москву.

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Издание считает, что запрос на экстрадицию россиян усилит дипломатический конфликт между Британией и Россией. Ведь почти наверняка можно сказать, что Кремль отвергнет его. После этого, вероятно, будет очередной раунд взаимного выдворения дипломатов.