В Калифорнии самолет упал на автостоянку, погибли пять человек
08:58, 06 августа 2018Мир
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Самолет не долетел полтора километра до аэропорта.
Иллюстрация / REUTERS
В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек.
Иллюстрация / REUTERS
Как передает 112.ua, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находящихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.
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Как сообщал УНИАН, ранее в аварии легкомоторного самолета в Польше пострадал украинский нардеп-радикал.
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