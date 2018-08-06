В Калифорнии самолет упал на автостоянку, погибли пять человек

Самолет не долетел полтора километра до аэропорта.

В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек.

Как передает 112.ua, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находящихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

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Как сообщал УНИАН, ранее в аварии легкомоторного самолета в Польше пострадал украинский нардеп-радикал.