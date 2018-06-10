В аварии легкомоторного самолета в Польше пострадал украинский нардеп-радикал
00:34, 10 июня 2018Мир
147 0
Пострадавший находится в больнице.
В польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине / facebook.com/igor.mosijcuk
В результате аварии легкомоторного самолета в польском Жешуве в субботу пострадал нардеп от Радикальной партии Юрий Чижмарь.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.
"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь", - написал он.
Читайте такжеВ Польше разбился легкомоторный украинский самолет, есть раненые
Мосийчук сообщил, что пострадавший находится в больнице.
Как сообщалось, в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.
Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter