В аварии легкомоторного самолета в Польше пострадал украинский нардеп-радикал

00:34, 10 июня 2018
Мир
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Об этом сообщил в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь", - написал он.

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Мосийчук сообщил, что пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось, в польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".

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Теги: #авария#нардеп#Польща