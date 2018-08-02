Щупай для уверенности: Лукашенко прокомментировал информацию о своем инсульте

Общаясь со СМИ, Лукашенко отметил, что поговаривают будто вместо него работает двойник и предложил журналисту пощупать себя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике после сообщений о возможном перенесенном инсульте и в шутливой форме прокомментировал эти слухи.

Читайте такжеСМИ сообщили об инсульте у Лукашенко, в Минске назвали это "бредом"

Соответствующий сюжет вышел вечером 1 августа на телеканале ОНТ, в котором показано как Лукашенко проверяет сбор урожая пшеницы в Минском районе. Сначала он обратился к одному из аграриев: "В следующем году мне доложишь. Ты же доживешь до следующего года? Ты особо не зарекайся, а то меня похоронили сутки назад, то и тебя могут похоронить".

Потом Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и отреагировал на информацию о возможном инсульте. Один из журналистов заявил, что все были "рады, что слухи были сильно преувеличены", на что белорусский президент ответил: "Еще говорят, что двойник работает, ты меня так иногда щупай".

По словам лидера "Белорусской социал-демократической партии" Николая Статкевича, последний раз Лукашенко появлялся на национальном телевидении 28 июля. С тех пор наступило затишье, хотя обычно телеканалы, подконтрольные властям, ежедневно транслируют сюжеты о действиях президента. 30 июля в Беларуси начали распространяться слухи о том, что у Лукашенко случился инсульт, из-за чего он отменил поездку в Гомель и несколько дней не появлялся на телевидении.