Люди надеются только на чудо: лидер белорусской оппозиции прокомментировал слухи об «инсульте» Лукашенко

Если с Лукашенко действительно что-то случится, это мгновенно дестабилизирует ситуацию в стране, убежден оппозиционер Николай Статкевич.

Большинство граждан Беларуси недовольны властью, поэтому слухи о якобы инсульте у президента Беларуси Александра Лукашенко были восприняты частью общества очень оживленно. Некоторые видят в смерти Лукашенко шанс на улучшение ситуации в стране.

Об этом в комментарии ТСН рассказал лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич.

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"Конечно какая-то часть общества возбудилась. Большинство людей очень недовольны властью. Общество подавлено. У нас восемь спецслужб. Люди знают, что протесты жестоко подавляются. Поэтому им остается надеяться только на чудо. Таким они считают внезапную смерть ненавистного им человека», - отметил политик.

«Они думают, что после этого все станет хорошо. Но это неправильно. Если мы сами не добудем себе свободу и не будем защищать ее, то придет другой диктатор, который может оказаться даже хуже этого", - продолжил он.

Статкевич подтвердил, что Лукашенко не появлялся в эфире национального телевидения три дня, с 28 июля, но не увидел в этом ничего экстраординарного. По его словам, в последнее время он не наблюдал никаких намеков на то, что с президентом действительно что-то произошло. В частности, меры безопасности в стране не усиливались. Силовики живут по привычному плану.

В то же время оппозиционер отметил, что если с Лукашенко действительно что-то случится, это мгновенно дестабилизирует ситуацию в стране.

Напомним, 30 июля политический Telegram-канал «Незыгарь» и украинское издание «Деловая столица» сообщили, что белорусский лидер перенес инсульт. «Незыгарь» отмечал, что именно из-за инсульта и госпитализации Лукашенко отменил свой визит в Гомель.

До этого канал утверждал, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы «Незыгаря», «много спит, безмерно ест и работает по 4-5 часов в день». В пресс-службе белорусского лидера информацию об инсульте у главы государства назвали «бредом».

Сегодня, 31 июля, Лукашенко появился на публике после трех дней «тишины». Он провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.