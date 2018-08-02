В Мексике назвали причину падения самолета с сотней пассажиров на борту

Во время взлета в самолет ударил мощный порыв ветра, из-за чего лайнер потерял скорость и задел землю крылом.

Падение пассажирского самолета авиакомпании Aeromexico в Мексике с более чем 100 людьми на борту, произошло во время сильного шторма.

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Серьезные травмы получил пилот - у него ожоги, сообщает Time со ссылкой на местных чиновников.

Губернатор штата Дуранго Хосе Айспиро рассказал, что во время взлета в самолет ударил мощный порыв ветра, из-за чего лайнер потерял скорость и задел землю левым крылом. После того самолет упал в поле в горизонтальном положении, это позволило активировать надувные трапы, с помощью которых пассажиры и члены экипажа покинули лайнер, прежде чем он загорелся.

Директор агентства гражданской обороны города Дуранго Исраэль Солано Меджия рассказал местным СМИ, что самолет упал всего за несколько сотен метров от конца взлетно-посадочной полосы. По его словам, нос самолета взял на себя основной удар, поэтому серьезно пострадал пилот.

По словам губернатора штата, пилот и еще один человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Чиновник добавил, что всего в больницы было доставлено 49 человек, и большинство из них получили незначительные травмы.

"К счастью, мы сейчас нашли всех 103 - теперь мы знаем, где находится каждый - это дает нам большое успокоение", - сказал Айспиро.

Ранее сообщалось, что в самолете находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Но губернатор сказал, что в лайнере были еще два несовершеннолетних, которые не были включены в список пассажиров.