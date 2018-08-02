Обвинение опережает график: суд может вынести приговор Манафорту раньше

Сторона обвинения в деле Манафорта может раньше закончить представлять доказательства и перейти к следующей фазе рассмотрения дела.

Представитель американского спецпрокурора Роберта Мюллера рассказал судье по делу бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, что сторона обвинения опережает график, а потому может закончить представлять доказательства и перейти к следующей фазе рассмотрения дела уже на следующей неделе.

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Об этом заявил прокурор Узо Асоньє, сообщает The Washington Post. Это означает, что судебный процесс может закончиться раньше, чем через три недели, как ранее предполагали прокуроры, отмечает издание.

Также сообщается о невозможности допросить одного из главных свидетелей стороны обвинения – бывшего бизнес-партнера Манафорта Река Гейста, который ранее признал себя виновным в предоставлении ложных показаний после обвинения Мюллера.

Во второй день рассмотрения дела Манафорта прокуроры допросили свидетелей. Они рассказали, что Манафорт в течение пяти лет купил у них костюмы на более чем $929 тыс. и заплатил за них с иностранных банковских счетов.

Как сообщал УНИАН, Полу Манафорту, бывшему пиарщику Виктора Януковича и экс-руководителю избирательного штаба Трампа, в США предъявлены 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. За все это Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы.