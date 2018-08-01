"Государство не предупредило меня": Трамп прокомментировал суд над Манафортом
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что дело экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не имеет отношения к расследованию «российского вмешательства».
"Почему государство не предупредило меня? Эти старые обвинения не имеют ничего общего с так называемым "сговором" - все это обман!" - написал Трамп в своем Twitter .
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По его словам, «старые обвинения» против Манафорта не имеют ничего общего со «сговором с Россией».
Он добавил, что Манафорт работал на него «очень короткое время».
Трамп также обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в том, что ему не сообщили о расследовании в отношении Манафорта.