"Государство не предупредило меня": Трамп прокомментировал суд над Манафортом

Трамп в среду напомнил, что ни одно обвинение в адрес экс-руководителя его предвыборной кампании не связано с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года.

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что дело экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта не имеет отношения к расследованию «российского вмешательства».

"Почему государство не предупредило меня? Эти старые обвинения не имеют ничего общего с так называемым "сговором" - все это обман!" - написал Трамп в своем Twitter .

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По его словам, «старые обвинения» против Манафорта не имеют ничего общего со «сговором с Россией».

Он добавил, что Манафорт работал на него «очень короткое время».

Трамп также обвинил администрацию бывшего президента США Барака Обамы в том, что ему не сообщили о расследовании в отношении Манафорта.