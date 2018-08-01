Суд в США запретил публикацию чертежей для печати оружия на 3D-принтере

Компания Defense Distributed добивалась от администрации Трампа обнародования в сети инструкций для сборки оружия с помощью 3D-печати.

Окружной судья штата Вашингтон Роберт Ласник вынес во вторник, 31 июля, в Сиэтле постановление временно запретить публикацию инструкций для сборки оружия с помощью 3D-принтеров.

Об этом сообщает DW. Стоящая за инициативой и базирующаяся в Остине (штат Техас) компания Defense Distributed заручилась согласием федерального правительства США на обнародование чертежей в интернете 1 августа. Позднее президент США Дональд Трамп, пообщавшись с Национальной стрелковой ассоциацией США, счел решение администрации преждевременным.

Читайте такжеВ Дании собираются напечатать на 3D-принтере дом (видео)

По словам Ласника, одобрение инициативы могло привести к потенциально "непоправимому ущербу".

3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов. Однако в основе любого из них лежит принцип послойного создания физического объекта по цифровой объемной модели.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах строят жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере.