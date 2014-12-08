В МИД РФ признают, что США вряд ли скоро снимут санкции против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Госдуме РФ сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не имеем иллюзий, скоро ли получится преодолеть нынешний этап глубинного охлаждения в отношениях с США... Общеизвестно, что США не признали в свое время факт вхождения прибалтийских государств в состав Советского Союза и все время существования союза сопровождалось сохранением этой не афишируемой правовой коллизией. Я ожидаю ровно такой же ситуации на десятилетия вперед применительно к Крыму и Севастополю о непризнании вхождении этих субъектов в состав РФ... США будут держаться этой позиции и не будут ее менять ", - сказал Рябков.

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Он подчеркнул, что схожая ситуация наблюдается и в вопросе санкций против РФ.

По его словам, "глубоко не правы те, кто считает, что американские санкции - это временное явление".

"Мы не признаем легитимность этих санкций. В переговоры о критериях их отмены вступать не будем. Строго говоря, и предложений таких нет. Возникла новая реальность, с которой приходится иметь дело", - сказал он.

Рябков подчеркнул, в Вашингтоне уже заявляют о том, что санкции будут отменяться тогда, когда "мы увидим то, что мы хотим увидеть".

По его словам, нельзя рассчитывать на лоббистское влияние американских компаний, у которых есть интересы в РФ, так как даже самые крупные компании США готовы следовать "дружеским советам, поступающим из правительственных структур".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецке и Луганске «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.