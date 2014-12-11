Самый дорогой снимок в мире продали за $6,5 млн (фото)

Владельцем фотографии стал частный коллекционер, чье имя не раскрывается, передает Медуза. Таким образом, этот снимок стал самой дорогой фотографией в истории.

Фотографию Питер Лик сделал в Каньоне Антилопы на юго-западе США, в штате Аризона.

На фотографии изображен луч, проникающий в пещеру сквозь промоину. Сгусток света напоминает призрака, поэтому работа получила название Фантом.

Существует также цветная версия фотографии, которая называется Призрак.

Как отмечает издание, в общей сложности коллекционер потратил $10 млн - он купил еще две фотографии Питера Лика за $2,4 млн и $1,1 млн. Благодаря этому тот занял четвертую строчку в топ-20 самых дорогих фотографов в мире.

Питер Лик родился в 1959 году в Мельбурне. Профессиональной фотографией он занимается более 30 лет.