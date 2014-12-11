Самый дорогой снимок в мире продали за $6,5 млн (фото)

19:52, 11 декабря 2014
Мир
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Снимок австралийского фотохудожника Питера Лика под названием Фантом продали в Лос-Анджелесе за $6,5 млн.

Фотография Питера Лика стала самой дорогой в мире \ lik.com

Владельцем фотографии стал частный коллекционер, чье имя не раскрывается, передает Медуза. Таким образом, этот снимок  стал самой дорогой фотографией в истории.

Фотографию Питер Лик сделал в Каньоне Антилопы на юго-западе США, в штате Аризона.

На фотографии изображен луч, проникающий в пещеру сквозь промоину. Сгусток света напоминает призрака, поэтому работа получила название Фантом.

Существует также цветная версия фотографии, которая называется Призрак.

Частный коллекционер купил обе работы Лика \ lik.com

Как отмечает издание, в общей сложности коллекционер потратил $10 млн - он купил еще две фотографии Питера Лика за $2,4 млн и $1,1 млн. Благодаря этому тот занял четвертую строчку в топ-20 самых дорогих фотографов в мире.

Питер Лик родился в 1959 году в Мельбурне. Профессиональной фотографией он занимается более 30 лет.

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