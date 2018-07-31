Ответственность за наезд на туристов в Таджикистане взяло на себя "Исламское государство"

В результате атаки погибло четыре туриста - граждане США, Швейцарии и Нидерландов.

Ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане взяло на себя «Исламское государство».

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Сообщение об этом опубликовала 30 июля организация SITE, отслеживающая деятельность экстремистов в интернете, передает kommersant.ru.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в Дангаринском районе Хатлонской области страны автомобиль наехал на группу из семи иностранных туристов, которые ехали на велосипедах. Трое погибли на месте, еще один турист позже умер в больнице. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов. Министерство внутренних дел страны сообщило, что все лица, разыскиваемые по делу о наезде на туристов, ликвидированы.