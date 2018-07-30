СМИ обнародовали видео жестокого убийства туристов в Таджикистане

Нападавшие врезались в жертв на автомобиле, а затем вышли из салона и стали наносить им ножевые ранения.

В сети появилось видео, на котором может быть запечатлено нападение на группу иностранных туристов в Таджикистане. В результате инцидента погибли четыре человека.

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Любительская видеозапись оказалась в распоряжении «Радио Озоди» («Радио Свобода»). Отмечается, что инцидент произошел на территории Дангаринского района Таджикистана.

Кто и при каких обстоятельствах сделал видеозапись – неизвестно. При этом, подчеркивается, что сопоставив видеозапись с фотографиями места события, можно предположить, что видео сделано на месте трагедии.

«Радио Озоди» также сообщает, что министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов (Рахимзода) сегодня ответил на вопросы журналистов. По его словам, расследование должно установить, что это было – дорожно-транспортное происшествие, убийство или теракт.

«Водитель и пассажиры автомашины, наехавшей на группу иностранных туристов, после наезда вышли из салона и напали на них с ножом. Среди них были граждане США, Нидерландов, Швейцарии и Франции», - сказал глава МВД.

Согласно официальной информации, которую подтверждают и диппредставительства в Душанбе, в инциденте погибли 2 американца, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Остальные получили увечья и были госпитализированы.

По информации МИД Нидерландов, в инциденте убит 56-летний голландец, а его 58-летняя супруга получила увечья.

Как заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь посольства США в Таджикистане Джефф Райденаур, подробности происшествия говорят о том, что это все же было нападение.

«Предварительные данные указывают на то, что это было нападение. Мы тесно взаимодействуем с властями Таджикистана в расследовании инцидента, которое продолжается», - указал он.

Тем временем некоторые очевидцы трагедии сообщили журналистам, что тела туристов были разбросаны далеко друг от друга. По мнению очевидцев, происшествие было больше похоже не на ДТП, а на тщательно спланированное нападение.

Как сообщал УНИАН, на юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах.

Милиция Таджикистана сообщила, что часть подозреваемых в наезде нашли в селе Торбулок Хатлонской области, при задержании двух из них убили, одного задержали. По сообщению местных правоохранителей, других подозреваемых в причастности к нападению разыскивают.

2018 год в Таджикистане объявлен годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тыс. человек, что вчетверо больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.