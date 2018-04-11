В Альпах пропал немецкий миллиардер - глава холдинга Tengelmann. О его местонахождении неизвестно с прошлых выходных.

В Альпах на границе Италии и Швейцарии исчез глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб.

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Как сообщает Reuters, 58-летний Хауб, который увлекается катанием на горных лыжах, исчез в зоне Червино утром 7 апреля. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в этот же день вечером.

Поиски миллиардера осложняют погодные условия. Ближайшие родственники выделили дополнительные деньги на поиски бизнесмена, однако, по мнению спасателей, они приносят мало пользы из-за плохой погоды.

Холдинг Tengelmann контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей, среди которых OBI. По данным Forbes, семья Хауба владеет одним из самых больших состояний в Европе.