Трамп отложил встречу с Путиным

Отмечается, что встреча лидеров пройдет после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в 2019 году/

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что встреча лидеров пройдет после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм».

Ранее американская сторона предложила провести новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне в конце года.