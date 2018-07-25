Трамп отложил встречу с Путиным
23:26, 25 июля 2018Мир
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Отмечается, что встреча лидеров пройдет после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в 2019 году/
Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что встреча лидеров пройдет после завершения расследования «российского вмешательства», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм».
Ранее американская сторона предложила провести новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне в конце года.
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