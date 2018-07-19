"Они снова сделают это": в США готовятся к масштабному вмешательству РФ в выборы в Конгресс

Министр внутренних дел США Кирстен Нильсен заявила, что нет сомнений в том, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

Секретарь департамента национальной безопасности Соединенных Штатов (министр внутренних дел) Кирстен Нильсен считает, что США должны приготовиться к большему вмешательству РФ в выборы во всех штатах.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Нильсен сказала, что США должны быть готовы к попыткам России вмешаться в этом году в выборы в Конгресс во всех 50 штатах.

"Я не думаю, что все еще возникает вопрос в разведывательном сообществе или в департаменте национальной безопасности, пытались ли россияне проникать или вмешиваться в нашу избирательную систему", - заявила Нильсен.

"Я не думаю, что существует какое-то сомнение в том, что они это делали, и я думаю, что мы все должны быть готовы, учитывая потенциал и волю - они снова сделают это", - подчеркнула министр.

Что касается оценки разведывательного сообщества США, которое считает, что президент РФ Владимир Путин направлял кампанию по вмешательству в выборы с пользой для Дональда Трампа, Нильсен отметила: "Я не видела никаких доказательств, что попытки вмешательства в наши выборы заключались в том, чтобы принести пользу конкретной политической стороне".

«Я думаю, то, что мы видели касательно иностранного влияния, заключается в том, что они пытались вмешаться и вызвать хаос для обеих сторон», - добавила министр.

По ее мнению, "общая цель заключалась в том, чтобы только вызвать раздор".

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Выступление Трампа вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он сказал, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» его замечания о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не была бы Россия". Своеобразное двойное отрицание».

Позже Трамп признал, что Путин ответственен за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.