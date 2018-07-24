Израиль сбил сирийский самолет «Сухой»

О судьбе экипажа самолета пока ничего не известно.

Израильские военные заявили, что они сбили сирийский военный самолет, который проник в контролируемое Израилем воздушное пространство.

Как сообщает Reuters, в заявлении говорится, что по самолету "Сухой" были выпущены две ракеты-перехватчика Patriot после того, как он на 2 км "проник на израильскую территорию". Издание отмечает, что, вероятно, речь идет о Голандских высотах, оккупированных Израилем.

О судьбе экипажа самолета пока ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, 16 июля сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм, который выходит на оккупированные Израилем Голанские высоты.