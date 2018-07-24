Израиль сбил сирийский самолет «Сухой»
15:23, 24 июля 2018Мир
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О судьбе экипажа самолета пока ничего не известно.
Иллюстрация / REUTERS
Израильские военные заявили, что они сбили сирийский военный самолет, который проник в контролируемое Израилем воздушное пространство.
Как сообщает Reuters, в заявлении говорится, что по самолету "Сухой" были выпущены две ракеты-перехватчика Patriot после того, как он на 2 км "проник на израильскую территорию". Издание отмечает, что, вероятно, речь идет о Голандских высотах, оккупированных Израилем.
О судьбе экипажа самолета пока ничего не известно.
Как сообщал УНИАН, 16 июля сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм, который выходит на оккупированные Израилем Голанские высоты.
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